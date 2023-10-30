FT: ЦАХАЛ использует преимущество в огневой мощи над ХАМАС и минимизирует потери

Ограниченные масштабы наступления Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на сектор Газа дают израильским военным возможность пользоваться преимуществом над «Исламским движением сопротивления» (ХАМАС), которое они имеют в огневой мощи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии