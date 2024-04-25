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Томас-Гринфилд попыталась переложить на Россию ответственность за ядерную войну

Томас-Гринфилд попыталась переложить на Россию ответственность за ядерную войну

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд во время своего рассказа о визите в японский город Нагасаки, на который по решению американских властей была сброшена атомная бомба в 1945 году, попыталась переложить на РФ ответственность за то, чтобы никто в мире никогда больше не испытал «ужаса ядерного оружия».

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Комментарии
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Eduard
А она уже была? Странно не Майдан, Гринфилд высокоооплачиваемая сумасшедшая,на Западе все такие.С плантации взяли,денег обещали и тексты подсунули!
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15 час.

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