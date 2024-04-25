Томас-Гринфилд попыталась переложить на Россию ответственность за ядерную войну

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд во время своего рассказа о визите в японский город Нагасаки, на который по решению американских властей была сброшена атомная бомба в 1945 году, попыталась переложить на РФ ответственность за то, чтобы никто в мире никогда больше не испытал «ужаса ядерного оружия».