Томас-Гринфилд попыталась переложить на Россию ответственность за ядерную войну

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд во время своего рассказа о визите в японский город Нагасаки, на который по решению американских властей была сброшена атомная бомба в 1945 году, попыталась переложить на РФ ответственность за то, чтобы никто в мире никогда больше не испытал «ужаса ядерного оружия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии