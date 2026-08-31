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На Ямале осталось всего шесть квот на временное проживание иностранцев

На Ямале осталось всего шесть квот на временное проживание иностранцев

В Ямало-Ненецком автономном округе практически исчерпан лимит на выдачу разрешений на временное проживание (РВП) для иностранных граждан и лиц без гражданства.

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