На Камчатке морские пехотинцы Тихоокеанского флота готовятся к выводу боевой техники на плав

На Камчатке морские пехотинцы Тихоокеанского флота готовятся к выводу боевой техники на плав

Для практических занятий привлекается 10 БТР и ПТС. Обучение на них пройдут более 40 водителей. .

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