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20 января кировчанам советуют попить с утра воды, не работать тяжело, прогуляться на морозе

20 января кировчанам советуют попить с утра воды, не работать тяжело, прогуляться на морозе

Прогноз погоды, народные приметы и необычные праздники сегодня, в четверг, Иванов деньСегодня в Кирове похолодает ночью до −11 градусов, днём же ожидается сравнительно пасмурная, но тёплая погода: столбик термометра замрёт на отметке — 6 градусов.

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