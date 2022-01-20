20 января кировчанам советуют попить с утра воды, не работать тяжело, прогуляться на морозе

Прогноз погоды, народные приметы и необычные праздники сегодня, в четверг, Иванов деньСегодня в Кирове похолодает ночью до −11 градусов, днём же ожидается сравнительно пасмурная, но тёплая погода: столбик термометра замрёт на отметке — 6 градусов.