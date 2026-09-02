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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рябыкин о «Динамо» при Тамбиеве: «Картинка» игры понравилась. Может, стиль упростился, но видны новые требования. Быстрый выход в атаку, силовое давление»

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин подвел итоги предсезонки для московского «Динамо» под руководством Леонида Тамбиева .

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