Корреспондент «Петербургского дневника» приняла участие в тестировании виртуальной карты «Подорожник»

Электронная новинка работает и в метро, и на наземном транспорте Для того, чтобы опробовать в действии виртуальный проездной, достаточно оставить соответствующую заявку на сайте предприятия «Организатор перевозок».
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