МИД: Россия привержена обеспечению безопасности гражданской авиации

ИЗВЕСТИЯ/Марианна Пронина Россия направила генсеку Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Хуану Карлосу Саласару срочное обращение после угроз со стороны Украины.
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