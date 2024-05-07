Врач назвала причины и последствия астмы у детей

Ежегодно в первый вторник мая проводится Всемирный день борьбы с астмой. Это социально значимое заболевание, которое нередко приводит к нарушению успеваемости в школе у детей, а также может перерасти в тяжелые дыхательные расстройства.
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