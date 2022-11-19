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Военный эксперт Евсеев: “Войну можно было закончить, но часть украинской элиты американцы перекупили”

Военный эксперт Евсеев: “Войну можно было закончить, но часть украинской элиты американцы перекупили”

Военный эксперт Владимир Евсеев согласен с тем, что, как и западные институты, российское правительство совершило много ошибок и недостаточно оценила своих оппонентов до начала противостояния на территории Украины.

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