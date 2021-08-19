Дастин Порье: Победы добивается тот, кто готов заплатить за нее высокую цену

Американский боец UFC Дастин Порье поделился историей своего успеха в инстаграме. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dustin Poirier (@dustinpoirier) – Победы добивается тот, кто готов заплатить за нее высокую цену, — написал Дастин.
Американский боец UFC Дастин Порье поделился историей своего успеха в инстаграме. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dustin Poirier (@dustinpoirier) – Победы добивается тот, кто готов заплатить за нее высокую цену, — написал Дастин.
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