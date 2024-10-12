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Ливанские медиа утверждают, что «Хизбалла» начала наносить удары по объектам энергетики Израиля

Ливанские медиа утверждают, что «Хизбалла» начала наносить удары по объектам энергетики Израиля

Ливанская «Хизбалла» провела очередную комбинированную атаку на объекты в Израиле. Сообщается о том, что помимо ракет применялись и начинённые взрывчаткой беспилотники.

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