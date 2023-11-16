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Дрю Юбэнкс сделал эффектный постер-данк через Таунса

Дрю Юбэнкс сделал эффектный постер-данк через Таунса

«Финикс» на своем паркете победил «Миннесоту» – 133:115. Центровой «Санз» Дрю Юбэнкс стал автором эффектного постера через бигмэна «Тимбервулвз» Карла-Энтони Таунса.

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