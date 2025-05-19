Участник популярного шоу подал в суд на продюсеров из-за тяжелой травмы

Участник британской версии популярного телешоу «Танцы со звездами» (Strictly Come Dancing), оперный певец Уинн Эванс подал в суд на продюсеров проекта из-за тяжелой травмы, которую он получил во время выступления.
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