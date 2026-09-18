Минздрав отметил рост числа медработников в России в 2026 году

Тенденция роста числа медработников наблюдалась в 2025 году и сохраняется по итогам первого полугодия 2026-го — ведомство связывает это с мерами социальной поддержки и целевой подготовкой кадров.
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