Не вздумайте пить эти помои: какие бренды кофе Роскачество не советует покупать даже по скидке Ольга ВайленкоНедавнее исследование, проведенное ведущей российской организацией по контролю качества товаров, Роскачеством, выявило шокирующие факты о состоянии рынка растворимого кофе в России.