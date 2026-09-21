Mash: во Владимире учитель английского забыл русский язык после колоноскопии

Педагог из Владимира перешел на другой язык после обследования. Об этом сообщает Mash.По данным канала, учитель преподавал английский.
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