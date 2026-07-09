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Суд арестовал квартиры и машины владельца челябинского застройщика «Высота»

Суд арестовал квартиры и машины владельца челябинского застройщика «Высота»

ЧЕЛЯБИНСК, 9 июля, ФедералПресс. Арбитражный суд области наложил арест на имущество гендиректора Сергея Брюхова и владельца Максима Яцуна - ключевых лиц строительной компании «Высота», которая сейчас проходит банкротство.

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