Суд арестовал квартиры и машины владельца челябинского застройщика «Высота»

ЧЕЛЯБИНСК, 9 июля, ФедералПресс. Арбитражный суд области наложил арест на имущество гендиректора Сергея Брюхова и владельца Максима Яцуна - ключевых лиц строительной компании «Высота», которая сейчас проходит банкротство.
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