Лавров: Россия готова наладить серийное производство вакцины от Эболы

Россия готова запустить массовое производство вакцины против нового штамма лихорадки Эбола. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим бурундийским коллегой Эдуаром Бизиманой.
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