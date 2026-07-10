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Пятый канал

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Лавров: Россия готова наладить серийное производство вакцины от Эболы

Лавров: Россия готова наладить серийное производство вакцины от Эболы

Россия готова запустить массовое производство вакцины против нового штамма лихорадки Эбола. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим бурундийским коллегой Эдуаром Бизиманой.

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