Теперь стало понятно кто и зачем завозит в Россию мигрантов. Депутат Матвеев в Госдуме озвучил неудобную правду

Николай Тимофеев

Никтотне видит угрозу государственности Российской, идет война с Западом. Война это не значит только что стрелять друг в друга тут Россию не победить,война имеет самые разные формы: экономические, политические, информационные, демографические. Ну то есть миграция одна из форм войны с Россией. Ну если Россию не победить в открытом противостоянии нужно заменить народ России на таджиков или узбеков, и тогда Россия сама падет им в руки,им это Западу. Вот он и через своих последователей тех кто у них на крючке, а это все те кто на Западе имеет счета, недвижимость, у кого там семьи, ну во общем все те кто Западник, вот через них они эту самую политику замены народа России на азиатов и проводят. Будут народ России держать в нищете чтобы меньше рожали, а мигрантов всячески поддерживали создавали им условия для проживания в России, чтобы обживались чувствовали себя как дома, потому что в будущем это и будет их дом, а не нас русских и других коренных народов России. Уже даже Патриарх Руси Кирилл и тот увидел эту угрозу и озвучил, но как говорится на этом фронте все без перемен, тут мы терпим поражение.