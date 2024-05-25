На протяжении долгих россияне пытаются разобраться кто же все таки виноват в неконтролируемой миграции, которая привела к тому, что нашу страну буквально заполонили выходцы из Средней Азии, зачастую находящиеся в России в качестве нелегалов.
Теперь стало понятно кто и зачем завозит в Россию мигрантов. Депутат Матвеев в Госдуме озвучил неудобную правду
Комментарии
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Николай Тимофеев
Никтотне видит угрозу государственности Российской, идет война с Западом. Война это не значит только что стрелять друг в друга тут Россию не победить,война имеет самые разные формы: экономические, политические, информационные, демографические. Ну то есть миграция одна из форм войны с Россией. Ну если Россию не победить в открытом противостоянии нужно заменить народ России на таджиков или узбеков, и тогда Россия сама падет им в руки,им это Западу. Вот он и через своих последователей тех кто у них на крючке, а это все те кто на Западе имеет счета, недвижимость, у кого там семьи, ну во общем все те кто Западник, вот через них они эту самую политику замены народа России на азиатов и проводят. Будут народ России держать в нищете чтобы меньше рожали, а мигрантов всячески поддерживали создавали им условия для проживания в России, чтобы обживались чувствовали себя как дома, потому что в будущем это и будет их дом, а не нас русских и других коренных народов России. Уже даже Патриарх Руси Кирилл и тот увидел эту угрозу и озвучил, но как говорится на этом фронте все без перемен, тут мы терпим поражение.
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11 час.
Юрий анин
"Так кто же на самом деле стоит за завозом в нашу страну мигрантов? Международные структуры глобалистов, их спецслужбы и “неправительственных” организации, под которые легли наши чинуши и их информационное сопровождение, использующееся для отвода глаз от продажи России и её будущего. Блеющие что-то там про дружбу народов, неспособность русского народа эффективно размножаться и острую нехватку рабочих рук"...“А русских людей, пытавшихся на протяжении многих лет хоть как-то противостоять массовому завозу нелегальных мигрантов, называли националистами и чуть ли не фашистами. Многие даже были осуждены”...а наши правители здесь не причём или не знали!?
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6 час.
ВА
Владимир Акулов
Как рухнула православная Византия в 1453г ? Мусульмане захватили Константинополь ...Христиан перебили и главная церковь Константинополя Собор Святой Софии стала мечетью... То и нас ждет .
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2 час.
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