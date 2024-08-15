ФОТО: Коллаж Царьграда Вчера 25K прочитали Служба внешней разведки России сообщила, что США начинают транзит власти в Киеве и на смену Зеленскому встанет бывший глава украинского МВД Арсен Аваков*, "недобитый" ГУР, - ранее один из офицеров будановской* службы сообщал, что они готовили устранение по прямому приказу сверху.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Такого "не было за всю историю СВО": Вторжение в Курск превращается в катастрофу. Потери рекордные. Техника полыхает
- "Марш-бросок" Лукашенко закончит СВО. Гениальный ход Путина, о котором никто не догадался - на границе появилась элитная группировка
- «Замочили всех». Белоусов начал всерьез мстить за Курскую область: «Искандеры» уничтожили командующих операцией «Суджа»
Свежие комментарии