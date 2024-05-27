Мировой рынок СПГ ожидает рекордного дефицита Глобальный рынок сжиженного природного газа резко изменил свою динамику, перейдя от одной крайности к другой.
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Мировой рынок СПГ ожидает рекордного дефицита Глобальный рынок сжиженного природного газа резко изменил свою динамику, перейдя от одной крайности к другой.
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