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Мировой рынок СПГ ожидает рекордного дефицита

Мировой рынок СПГ ожидает рекордного дефицита Глобальный рынок сжиженного природного газа резко изменил свою динамику, перейдя от одной крайности к другой.

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