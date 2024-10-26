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Царьград

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В Самару ввезли 30 тонн зараженного винограда из Узбекистана

В Самару ввезли 30 тонн зараженного винограда из Узбекистана

В Самаре нашли повилику в двух партиях винограда, ввезенного из Узбекистана.Это открытие стало результатом тщательной проверки, проведенной сотрудниками Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям в период с 22 по 23 октября 2024 года.

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