В Самару ввезли 30 тонн зараженного винограда из Узбекистана

В Самаре нашли повилику в двух партиях винограда, ввезенного из Узбекистана.Это открытие стало результатом тщательной проверки, проведенной сотрудниками Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям в период с 22 по 23 октября 2024 года.
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