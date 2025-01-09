Для развития Мангистау планируют применить метод Акселерации

Глава государства Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью Проектного офиса. Расположенный в EXPO-городке проектный офис будет способствовать реализации реформ и стратегических инициатив, предпринимаемых в стране.
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