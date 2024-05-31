Губернатор Самарской области Азаров заявил об уходе с поста

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил 31 мая о завершении работы на должности.«Для меня всегда было большим счастьем трудиться на благо родной земли, прилагая все силы для того, чтобы она становилась краше и сильнее.
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