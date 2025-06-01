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Представлен Lexus ES 200 Taiwan Special Edition с самым простым мотором как у Toyota Camry

Представлен Lexus ES 200 Taiwan Special Edition с самым простым мотором как у Toyota Camry

Самая простая Toyota Camry XV80 с 2,0-литровым атмосферным мотором мощностью 172 л.с. и вариатором превратилась в люксовый Lexus ES 200 Taiwan Special Edition — седан представили на выставке Гуандун-Гонконг-Макао.

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