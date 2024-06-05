Полиция Украины заявила об аресте связанных с РФ активов на $943 миллиона

Начальник департамента стратегических расследований национальной полиции Украины Андрей Рубель утверждает, что в стране арестованы активы связанные с Российской Федерацией, на сумму 38 миллиардов гривен (почти $943 млн).
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