«Это смешно!» Льюис Хэмилтон пожаловался боссу Ф1 на дождевые шины

«Это смешно!» Льюис Хэмилтон пожаловался боссу Ф1 на дождевые шиныLAT Images / MercedesСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон уверен, что можно было провести квалификацию Гран При Бразилии, несмотря на сложные погодные условия.
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