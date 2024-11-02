«Это смешно!» Льюис Хэмилтон пожаловался боссу Ф1 на дождевые шины

«Это смешно!» Льюис Хэмилтон пожаловался боссу Ф1 на дождевые шиныLAT Images / MercedesСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон уверен, что можно было провести квалификацию Гран При Бразилии, несмотря на сложные погодные условия.