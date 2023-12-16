Москва начала применять в отношении официального Еревана политику «кнута и пряника», воздействуя как через политические рычаги в надежде удержать Армению от той бездны, куда скатилась Украина и другие русофобские государства, поверившие Западу, так и экономически.
Россия сделает Армении новогодний «газовый» подарок
Комментарии
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лл
лина любимцева
Да, не хотелось, чтобы Армения скатилась в ту же отхожую яму, что и Украина... АРМЯНЕ, КУДА СМОТРИТЕ, ПОЧЕМУ ТЕРПИТЕ ВЫХОДКИ ПАШИНЯНА?!!
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7 час.
николай владимирович владимирович
Зачем предателям давать льготы?
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6 час.
Анатолий Анатольев
Быстрей поймут, когда уши ОТМОРОЗЯТ!!! Такие же ДЕБИЛЫ, как и украинцы, не надо ПРЯНИКОВ - НАКАЗЫВАТЬ, больше в живых останется русских солдат!!!!!!!!
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5 час.
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