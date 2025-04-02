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Добрый Мир

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«Плохо закончится»: Зеленский разозлил американцев, теперь его ждет жесткий приговор

«Плохо закончится»: Зеленский разозлил американцев, теперь его ждет жесткий приговор

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ Владимир Зеленский доставил США немало проблем своим поведением в отношении сделки по минеральным ресурсам, заявил бывший полковник американской армии Дэниел Дэвис на YouTube.

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