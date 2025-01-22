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Петербургский дневник

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Названы автомобили-лидеры по продажам в Петербурге в 2024 году

Названы автомобили-лидеры по продажам в Петербурге в 2024 году

На первой позиции расположились LADA и Haval Аналитики организации «Автомаркетолог» и сети дилерских центров «Прагматика» сообщили, что в 2024 году в Петербурге было зарегистрировано 81 563 новых легковых автомобиля, что на 34% больше результата 2023 года.

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