Названы автомобили-лидеры по продажам в Петербурге в 2024 году

На первой позиции расположились LADA и Haval Аналитики организации «Автомаркетолог» и сети дилерских центров «Прагматика» сообщили, что в 2024 году в Петербурге было зарегистрировано 81 563 новых легковых автомобиля, что на 34% больше результата 2023 года.