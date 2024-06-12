«Патриотов» много не бывает: Байден хочет дать Зеленскому еще одну систему ПВО

Как сообщает издание New York Times со ссылкой на неназванные источники в американском правительстве, президент США Джо Байден хочет предоставить Украине систему противовоздушной обороны Patriot, чтобы усилить её защиту от российских атак с воздуха.
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