В СК России проходит семинар-совещание сотрудников, ответственных за взаимодействие со СМИ

В СК России начался Всероссийский семинар-совещание «Современные медиа и ведомственные ориентиры». На мероприятие прибыли сотрудники СК России из всех регионов, ответственные за взаимодействие с общественностью и СМИ, а в качестве гостей и экспертов выступили представители Администрации Президента РФ, МИД России, ряда ведущих средств массовой информации и интернет-холдинга VK.