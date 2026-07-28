«Совпадение со мной на 80 %»: актер Дмитрий Брекоткин рассказал о своем герое в сериале о Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 28 июля, ФедералПресс. В Челябинске продолжаются съемки сериала ТНТ «Челябинский раджа». На этот раз съемочная площадка развернулась во дворе ЖК «Парковый премиум» – местный детский сад на время превратили в отделение полиции.