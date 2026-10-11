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Сборная Архангельской области завоевала «серебро» на чемпионате России по гребному слалому

Сборная Архангельской области завоевала «серебро» на чемпионате России по гребному слалому

Он проходит в подмосковном поселке Богородское.В командных гонках второе место заняли Денис Амосов, Михаил Филатов и Артемий Крысанов.

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