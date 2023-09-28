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Новостройки в России рекордно подорожали за последний месяц

Новостройки в России рекордно подорожали за последний месяц

За последний месяц средняя цена квадратного метра новостроек в России показала рекордную с начала 2023 года динамику роста, сказал «Известиям» ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.

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