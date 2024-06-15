«Пора». В Британии обратились к Зеленскому с неожиданным предложением

Если этим уродам оставить хоть хутор имени бандеры, то это означает, что мы проиграли, завтра там будет база НАТО! Застолбить до Польши, а там посмотрим.

СК

Степан Капуста

Для думающего давно очевидно, что "политика - это искусство возможного", кто бы что не изрекал о "слабости русских". Собака лает, а караван идет. А Третья мировая только разгорается. И происходящий ныне "третий передел мира" продлится еще не один десяток лет. Как сказал Андрей Фурсов: "Победителем станет тот, кто упадет последним".