МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Лидер британской партии Reform UK Найджел Фарадж посоветовал Владимиру Зеленскому пойти на переговоры с Россией, пишет издание Daily Mirror.
«Пора». В Британии обратились к Зеленскому с неожиданным предложением
Комментарии
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Сергей Андросов
Если этим уродам оставить хоть хутор имени бандеры, то это означает, что мы проиграли, завтра там будет база НАТО! Застолбить до Польши, а там посмотрим.
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14 час.
СК
Степан Капуста
Для думающего давно очевидно, что "политика - это искусство возможного", кто бы что не изрекал о "слабости русских". Собака лает, а караван идет. А Третья мировая только разгорается. И происходящий ныне "третий передел мира" продлится еще не один десяток лет. Как сказал Андрей Фурсов: "Победителем станет тот, кто упадет последним".
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12 час.
РС
Роза Семиренко
Харьков, Николаев, Одесса и Суммы должны быть русскими территориями!
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7 час.
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