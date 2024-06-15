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«Пора». В Британии обратились к Зеленскому с неожиданным предложением

«Пора». В Британии обратились к Зеленскому с неожиданным предложением

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Лидер британской партии Reform UK Найджел Фарадж посоветовал Владимиру Зеленскому пойти на переговоры с Россией, пишет издание Daily Mirror.

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Комментарии
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Сергей Андросов
Если этим уродам оставить хоть хутор имени бандеры, то это означает, что мы проиграли, завтра там будет база НАТО! Застолбить до Польши, а там посмотрим.
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14 час.
СК
Степан Капуста
Для думающего давно очевидно, что &quot;политика - это искусство возможного&quot;, кто бы что не изрекал о &quot;слабости русских&quot;. Собака лает, а караван идет. А Третья мировая только разгорается. И происходящий ныне &quot;третий передел мира&quot; продлится еще не один десяток лет. Как сказал Андрей Фурсов: &quot;Победителем станет тот, кто упадет последним&quot;.
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12 час.
РС
Роза Семиренко
Харьков, Николаев, Одесса и Суммы должны быть русскими территориями!
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7 час.

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