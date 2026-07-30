Производитель растительных масел в Ступине нарастит мощности

Компания «Вкусы Здоровья» в Ступине завершила этап расширения производственных мощностей. Предприятие получило разрешение на ввод в эксплуатацию нового корпуса, что позволит нарастить выпуск нерафинированных растительных масел Масштабный инвестпроект реализован в селе Татариново.
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