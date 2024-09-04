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На транспортное обслуживание населения Орла направят почти 75 млрд рублей

На транспортное обслуживание населения Орла направят почти 75 млрд рублей

Региональное правительство утвердило комплексную схему организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом в границах муниципальных образований «Город Орёл» и «Орловский муниципальный округ Орловской области» на 2024–2033 годы.

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