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Мировое обозрение

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Разыскиваются военные преступники, орудующие в Купянском районе Харьковской области

Разыскиваются военные преступники, орудующие в Купянском районе Харьковской области

Российские правоохранители продолжают розыск на территории Харьковского региона военных преступников, участников незаконных вооруженных формирований (НВФ) Украины, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.

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