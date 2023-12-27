Разыскиваются военные преступники, орудующие в Купянском районе Харьковской области

Российские правоохранители продолжают розыск на территории Харьковского региона военных преступников, участников незаконных вооруженных формирований (НВФ) Украины, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.
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