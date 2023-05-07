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Карагандинская ТЭЦ-3 заинтересована в том, чтобы подавать горячую воду и летом

Карагандинская ТЭЦ-3 заинтересована в том, чтобы подавать горячую воду и летом

Аким Караганды Мейрам Кожухов побывал на Карагандинской ТЭЦ-3. Вместе с генеральным директором ТОО "Караганда Энергоцентр" Сабыргали Идрисовым глава города обсудил вопросы ремонтной кампании ТЭЦ, экологические вопросы, обсудили тему закупа угля.

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