Карагандинская ТЭЦ-3 заинтересована в том, чтобы подавать горячую воду и летом

Аким Караганды Мейрам Кожухов побывал на Карагандинской ТЭЦ-3. Вместе с генеральным директором ТОО "Караганда Энергоцентр" Сабыргали Идрисовым глава города обсудил вопросы ремонтной кампании ТЭЦ, экологические вопросы, обсудили тему закупа угля.
Аким Караганды Мейрам Кожухов побывал на Карагандинской ТЭЦ-3. Вместе с генеральным директором ТОО "Караганда Энергоцентр" Сабыргали Идрисовым глава города обсудил вопросы ремонтной кампании ТЭЦ, экологические вопросы, обсудили тему закупа угля.
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