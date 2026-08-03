НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТАСС

2 подписчика

Часть пострадавших при атаке БПЛА под Геленджиком отказались от госпитализации

Часть пострадавших при атаке БПЛА под Геленджиком отказались от госпитализации

КРАСНОДАР, 3 августа. /ТАСС/. Медики в больнице в поселке Новомихайловском в Туапсинском районе Краснодарского края, куда доставили часть пострадавших при атаке БПЛА Архипо-Осиповку под Геленджиком, удалили пациентам осколки и дали рекомендации по лечению, от госпитализации все доставленные отказались.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии