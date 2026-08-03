Часть пострадавших при атаке БПЛА под Геленджиком отказались от госпитализации

КРАСНОДАР, 3 августа. /ТАСС/. Медики в больнице в поселке Новомихайловском в Туапсинском районе Краснодарского края, куда доставили часть пострадавших при атаке БПЛА Архипо-Осиповку под Геленджиком, удалили пациентам осколки и дали рекомендации по лечению, от госпитализации все доставленные отказались.
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