В страшном русском лесу подыхают нацисты пачками: Карта специальной военной операции на Украине на 19 ноября 2024 года Юлия СоколоваПо последним данным с линии фронта, украинские вооруженные силы, предпринявшие отчаянную попытку вторгнуться на территорию Курской области, терпят катастрофические потери.
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