Новые корабли и подводные лодки пополнят состав ВМФ в 2024 году

Erl Schweizer

Нужны экспериментальные научные центры во всех технологически мощных регионах страны с блуждающими направлениями исследований, со сменяемыми минимум 2 раза в год научными руководителями совершенно не зависимыми от характеристик с прежних мест работы, наличия и отсутствия научных степеней, пола, возраста, но при обязательности гипер-амбициозности цели исследований и экспериментов, скромном вознаграждении при работе и огромном вознаграждении при положительном окончательном результате, превосходящем тысячекратно вознаграждение инициатору исследования, опытных работ. Тоже самое кратко: нулевая бюрократия пытающемуся "невозможное" сделать возможным.