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Закон, порядок, государство

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Новые корабли и подводные лодки пополнят состав ВМФ в 2024 году

Новые корабли и подводные лодки пополнят состав ВМФ в 2024 году

Тихоокеанский, Балтийский и Черноморский флоты усилят несколько малых ракетных и патрульных кораблей, а также морских тральщиков.

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Комментарии
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Erl Schweizer
Нужны экспериментальные научные центры во всех технологически мощных регионах страны с блуждающими направлениями исследований, со сменяемыми минимум 2 раза в год научными руководителями совершенно не зависимыми от характеристик с прежних мест работы, наличия и отсутствия научных степеней, пола, возраста, но при обязательности гипер-амбициозности цели исследований и экспериментов, скромном вознаграждении при работе и огромном вознаграждении при положительном окончательном результате, превосходящем тысячекратно вознаграждение инициатору исследования, опытных работ. Тоже самое кратко: нулевая бюрократия пытающемуся &quot;невозможное&quot; сделать возможным.
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