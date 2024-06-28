Самый модный и популярный десерт в равной степени соответствует вкусам как заядлых сладкоежек, так и худеющих барышень.

﻿﻿Маленькие пирожные из Франции в нашей стране называются по-разному: макаруны, макароны, макаруны. Но это не отменяет восхитительного вкуса десерта! Мы уверены, что вашим близким понравится восхитительный аромат блюд, приготовленных вами собственными руками.