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Кухня и дом

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Самый модный и популярный десерт в равной степени соответствует вкусам как заядлых сладкоежек, так и худеющих барышень.

Самый модный и популярный десерт в равной степени соответствует вкусам как заядлых сладкоежек, так и худеющих барышень.

﻿﻿Маленькие пирожные из Франции в нашей стране называются по-разному: макаруны, макароны, макаруны. Но это не отменяет восхитительного вкуса десерта! Мы уверены, что вашим близким понравится восхитительный аромат блюд, приготовленных вами собственными руками.

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