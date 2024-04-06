Для ВСУ случилось страшное. Российская армия начала получать те бомбы, которые позволят ей стереть с лица земли любую украинскую линию обороны.
В армии всё готово. Народ ждёт отмашки – российский полковник. Даже есть дата
Комментарии
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Александр Пятнистый
погуглите- есть такие снимки и в Останкинскую башню и не только...Нужно понимать, что вероятность такого как попаданиепрямого удара молнии какую вероятность имеет? СО 153 вам в помощь, сможете посчитать
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14 час.
вд
валерий двойнишников
На Северск, глупая!!!
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14 час.
Natalija Osminina
"Если мы возьмем Часов Яр, то сразу начнем продвигаться к городам Константиновка и Дружковка. Константиновка - это последняя крепость на пути к Краматорску и Славянску. https://dzen.ru/a/ZhFUi4bqH2IPTjyd
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11 час.
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