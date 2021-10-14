Интимный вопрос к мужчинам старше 40 лет

Женские страстиИнтимный вопрос к мужчинам старше 40 лет Сразу пишу вопрос для тех кому больше 40 лет…. Вот у вас «Дикий голодняк» в сексе, вы холост. ну как бы хочется….Вернуться к статье165НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьAMAndrew MatseevskyНе понял, о каком барьере идет речь?Vиктор ГулякаЯ так понимаю тема о скрытом, но возможном, конспирологическом инцесте... бурная молодость.. потом длительная посадка.. потом откинулся, а бывшие мамзельки-ровесницы при детях, но сами не котируются.. остается тарабасить их дочерей. Отсюда вопрос - а не моё ли это чадо на минет согласно?!))AMAndrew MatseevskyДа непохоже, это типа неявно подразумевается что мол чел не должен по каким-то там соображениям трахать тех, кто сильно его моложе. Я лично ничего про такие соображения не знаю. Я знаю только то что в моем возрасте не стоит подкатывать к слишком молодым, чтобы не быть смешным. Вот и все. Но если кто предложит, то я конечо за.Vиктор ГулякаА в чем подвох?! Вступать в интимные отношения со значительно более молодой партнершей с ее согласия - да Бога ради! Непонятен изначальный посыл - вам за 40.. давно не телепунькал никого.. Это из Антарктиды кто-то за связь с пингвинами после десятка зимовок вылетел?!NVS66 SergeiShulepovЧлен ровесников не ищет.Aqua GreysМне 58, я холост, не скажу что прямо постоянно, но раз в месяц девочки от 18 до 21 бываютВЧВладимир Чернышов18 есть? Согласие есть? Желание есть? Возможность есть? Так в чём проблема?Сережа ХорошийПокажите мне хоть одного кому за 40, который годами, подчеркну годами, не имеет секса с женщиной, в моем понимании это какой то дебил конченный, онанист, пидор в конце концов ну на худой конец инвалид, прости меня господи, но что бы здоровый мужик это просто уму непостижимо, мне уже 62 и то, один раз в месяц я встречаюсь с женщиной, ей 57 лет, без каких либо на то обязательств только для того, что бы перепехнуться, а если позволяют средства то и пару раз, не вопрос, а почему так, потому что не я ни она не хотим ни чего менять в своей жизни, нас обоих устраивает такое положение дел, кстати познакомились на сайте знакомств и вот уже как 6 лет не нарадуемся друг другу, да и 21-ти однолетней засадил бы, почему нет, думаю отказаться от молодого тела смогут только товарищи, перечисленные мной выше!RRosomahaвам Серёжа хороший +++ ответ лучше не скажешь и отношение к жизни правильное, как писал Н.Островский: "что бы не было мучительно больно....ну и так далееСережа ХорошийСпасибо за доброе слово, очень приятно иметь дело с умными людьми, а если это исходит от женщины, то вдвойне, да, вот так вот и поживаем и очень этому рады, а все потому, что в нашем возрасте очень трудно завязать серьезные отношения по той простой причине, что люди, как мужчины так и женщины, сформированы от и до, вот к примеру меня уже ни кто и ни когда не переделает, то бишь если по молодости он или она еще могут слепить что то под себя, то в нашем возрасте это практически не возможно, а отсюда начинаются, да же не замечая этого, сравнения с бывшими, что естественно ни к чему хорошему не приводит, больше скажу, а сколько людей не думают о том, опять же я про возраст, что завтра может и не быть, это я к тому, что ни кто не даст гарантии, что тебя не хватит Кондратий и что потом, вот лично я близкого мне человека ни когда не оставлю в беде и выходит что мне всю оставшуюся жизнь менять кому то подгузники, как то не совсем прельщает такая перспектива, так же и про себя скажу, ни для кого не хочу быть обузой, так что все относительно, это жизнь и каждый ее проживает по своему!АРАлександр Киевская РусьМолодец! Уважуха!ЕленаТекст сумбурный и не внятный. Не понятно в чем загвоздка. В чем проблема и почему нужно что то преодолеть. Может тема со стороны девушки.. у нее голодняк а рядом пенсионер хотящий ползает))) тут конечно сложно..АРАлександр Киевская РусьМне 76, а желание переспать с женщиной такое же, как и в 18 лет. И мне совершенно все равно, сколько ей лет, лишь бы совершеннолетняя. Когда общаюсь с молодыми девочками, то когда говорю свой возраст, они в шоке. Общаться продолжают, но на контакт не хотят идти. Но если заплатишь хорошо, то они и с чертом пойдут встречаться! Проблема в том, что платить-то я не могу. Пенсия не позволяет. А на работу в моем возрасте не берут.AllaМужик в годах навязчиво пристающий к молодой девахе выглядит очень неприглядно, но, если интерес обоюдный , тогда всё нормально. Обычно молодые женщины на такие отношения соглашаются либо для материальной выгоды или карьеры, либо от отсутствия интереса к ним со стороны парней-ровесников...Aqua Greysмолодые к взрослым, обращаются (по их же словам) что бы всему научиться, не много связан с медициной, так вот статистика говорит 45-50% женщин не знают что такое оргазм, а молодые девочки с интернетом на ты, и знают где нужно учитьсяAllaЧто-то не так с вашей статистикой.... получается почти 50% женщин или асексуальны, или глупы... Статистика из серии : " половина мужчин в возрасте 40+ импотенты"... Выглядит спорно.Комментировать
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