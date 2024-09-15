Аспирин, травы, парацетамол и другие привычные лекарства, которые могут быть опасны

Мы часто обращаемся к привычным лекарствам, не задумываясь о возможных рисках. Но даже самые распространенные средства, к которым мы привыкли при болезнях, могут нанести вред, если их использовать неправильно.
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