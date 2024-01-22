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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Похоже, что Metroid Prime 4 находится на завершающем этапе разработки Как стало изв...

Похоже, что Metroid Prime 4 находится на завершающем этапе разработки Как стало изв...

Похоже, что Metroid Prime 4 находится на завершающем этапе разработкиКак стало известно, недавно журналисты провели небольшое расследование касательно того, в каком состоянии сейчас находится один из главных долгостроев игровой индустрии Metroid Prime 4, которая была анонсирована еще в 2017-м году.

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