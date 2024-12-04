Планируют ли в Беларуси повысить пенсионный возраст

В Беларуси не планируется повышать пенсионный возраст.Об этом заявил замминистра труда и соцзащиты Валерий Ковальков 31 октября на пресс-конференции, посвященной новациям в пенсионном обеспечении и продлению программы семейного капитала.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии